Газизов отреагировал на обвинения спутницы Федуна во влиянии на игрока Игнатова

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на обвинения спутницы владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Салихова утверждала, что агент Александр Маньяков угрожал игроку «Спартака» Михаилу Игнатову разбирательствами по надуманным поводом, а Газизов не мешал Маньякову из-за того, что хотел отомстить футболисту за отказ уехать в бесплатную аренду в «Уфу».

«Можете написать так: отказываюсь реагировать на эту тему», — сказал Газизов.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

Ранее сообщалось о том, что акционеры «Спартака» больше не требуют с Газизова 88 млн рублей.