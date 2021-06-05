Канада обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

В полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла США.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей точными бросками отметились Брэндон Пирри, Джастин Дэнфорт и Эндрю Манджапане, который оформил дубль. За США отличился Колин Блэквелл и Александр Хмелевски.

В решающем матче «кленовые листья» встретятся с победителем пары Финляндия — Германия, которые сыграют 5 июня. Стартовое вбрасывание состоится в 18.15 по московскому времени. В матче 1/4 финала канадцы обыграли Россию со счетом 2:1 ОТ

США сыграют в матче за третье место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира. 1/2 финала

США — Канада — 2:4

0:1 — Пирри (Уокер, Пол) — 2:02

1:1 — Блэквелл (Воланин, Лабанк) — 17:17

1:2 — Манджапане (Браун) — 24:15

1:3 — Манджапане (Браун, Кемпер) — 40:46

2:3 — Хмелевски (Руни, Мэки) — 43:36

2:4 — Дэнфорт — 59:37.

Ранее Александр Розенбаум раскритиковал работу спортивных СМИ перед матчем с Канадой на ЧМ по хоккею.