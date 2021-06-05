Путин предложил Катару помочь с подготовкой к ЧМ-2022

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Катару подготовиться к чемпионату мира по футболу 2022 года.

«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы контактировали с эмиром. Я в курсе сложностей, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания», — приводит слова президента «РИА Новости».

Также глава государства добавил, что со своей стороны сделает все для того, чтобы поддержать друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию.

Напомним, мировой чемпионат пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был расстроен результатом матча сборной против команды Канады на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге.