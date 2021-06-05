Салихова заявила, что хотела бы фарм-клуб для «Спартака» в Европе

Экс-член совета директоров московского «Спартака», гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как относилась к слухам, что «Уфа» станет фарм-клубом москвичей с приходом летом 2020 года Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

«Лично меня веселили слухи про то, что «Уфа» станет нашим фармом. «Спартаку» не нужно пачкаться в таких историях. Если заводить фармы, то в Европе. Это моя принципиальная позиция», — написала в своем Telegram-канале Салихова.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее Зарема Салихова оценила работу красно-белых на внутреннем трансферном рынке.