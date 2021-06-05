Розенбаум раскритиковал работу спортивных СМИ перед матчем с Канадой на ЧМ по хоккею

Известный музыкант Александр Розенбаум в Instagram жестко раскритиковал работу российских спортивных медиа в преддверии четвертьфинального матча сборных России и Канады (1:2 ОТ) на ЧМ-2021 в Риге.

«Господа спортивные журналисты и комментаторы, в первую очередь. После вчерашнего матча не могу не высказаться.

Более непрофессиональных, самовлюбленных людей будет сложно найти. Вы забыли, что игра — это игра, а не разнарядка тех или иных организаций. Накачивая людей безответственным подходом — да мы их!.., вы ушатали великую хоккейную страну Канаду до уровня Уганды.

Тем самым вы оказали «медвежью» услугу нашим ребятам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли… потому, что это была Канада, а не Уганда. Ваши комментарии, кроме упоенности, с которой вы себя в них несете, не имеют ничего общего со спокойными, взвешенными разговорами тех, кто думал прежде всего об игре, уважал силу и класс соперников», — написал Розенбаум в публикации.

Также музыкант добавил, что нынешние комментаторы несут самовлюбленную белиберду, от которой «вянут уши» миллионов людей. По его мнению, нужно привлекать Кирилла Набутова, Анну Дмитриеву, Геннадия Орлова, а также не забывать репортажи Розанова, Гендлина, Маслаченко.

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

Ранее канадский комментатор TSN Горд Миллер перед матчем 1/4 финала ЧМ с Россией почтил память Юрия Розанова.