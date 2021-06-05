Украинского тяжелоатлета обвиняют в попытке подкупить офицеров допинг-контроля

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выдвинуло обвинение в адрес украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака в нарушении антидопинговых правил.

Чумаку и его наставнику Михаилу Мацехе предъявлены обвинения из-за инцидента, произошедшего 6 мая в ходе внесоревновательного тестирования. В агентстве утверждают, что штангист отказался предоставить образец допинг-пробы, а также пытался уйти и подкупить офицеров допинг-контроля. Мацеха содействовал Чумаку в момент совершения нарушения.

Спортсмену предъявлены обвинения в нарушении статьи 2.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции), статьи 2.3 (уклонение и отказ от взятия пробы) и статьи 2.5 (фальсификация или попытка фальсификации любой части допинг-контроля) антидопинговых правил IWF. Мацеха обвиняется в нарушении статьи 2.5 и статьи 2.9 (соучастие или попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

Чумак — трехкратный чемпион континента. Также он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В 2016 году спортсмен участвовал в Олимпийских играх, которые прошли в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чумак выложил провокационный пост с текстом песни группы «Ленинград» «Москва» после победы на чемпионате Европы в Москве.