Макгрегор высмеял Мейвезера за рекламу окон

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял своего бывшего соперника Флойда Мейвезера-младшего за то, что тот снялся в ролике, рекламирующем окна, которые в Великобритании продают за £300.

«Выгодная сделка, ребята. Обязательно попробуйте», — подписал ирландец свой пост в Instagram.

Напомним, 26 августа 2017 года Мейвезер победил по правилам бокса Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Свой следующий бой ирландец проведет 11 июля против американского бойца Дастина Порье. Этот поединок станет третьей личной встречей спортсменов.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В ночь на 7 июня по московскому времени Мейвезер встретится с известным YouTube-блогером Логаном Полом.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico в период с июня 2020 года по май 2021 года.