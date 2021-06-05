Салихова — о назначении Черчесова в «Спартак»: только через мой труп

Экс-член совета директоров московского «Спартака», гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова однозначно ответила на вопрос о назначении Станислава Черчесова в «Спартак».

Салихова покинула совет директоров команды из-за различных разногласий. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Когда ее спросили, рассматривался ли вариант с назначением главного тренера сборной России Станислава Черчесова на аналогичный пост в «Спартаке», она ответила категорично.

«Только через мой труп», — ответила Салихова в своем Telegram-канале.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее сообщалось, что Салихова назвала Леонида Слуцкого лучшим футбольным тренером с российским гражданством.