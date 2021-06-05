Россиянин Чудинов защитил титул WBA Gold в бою с Либенбергом

Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе, россиянин Федор Чудинов защитил свой титул в поединке с представителем ЮАР Рино Либенбергом.

Бой состоялся в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Поединок боксером продлился все заявленные 12 раундов, после чего судьи присудили единогласную победу российскому боксеру.

Чудинов, которому 33 года, является бывшим чемпионом WBA (Super). За всю свою профессиональную карьеру российский спортсмен одержал 24 победы, из которых 16 добыл нокаутом, а также два поражения и одна ничья.

После поединка Чудинов также прокомментировал вероятность боя против мексиканца Сауля Альвареса.

«Это не от меня зависит. Это зависит от рейтингов и телекомпаний. Для того, чтобы драться с Саулем Альваресом, нужно «светиться» в Америке, а я уже четыре года боксирую только в России. И его команда не согласится на этот бой, им это просто невыгодно», — приводит слова Чудинова РИА «Новости».

Также в рамках ПМЭФ состоялся бой обладателя титула WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаила Алояна с украинцем Александром Грищуком. Победа досталась российскому боксеру после того, как его соперник отказался продолжать бой из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший лестно отозвался о российском боксере Федоре Чудинове. На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Чудинов провел поединок против малавийского боксера Айзека Чилемба. Десятираундовый бой продлился все запланированное время, по итогам которого была зафиксирована ничья