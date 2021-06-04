Киркоров перепутал игроков сборной России на тренировке перед игрой с Болгарией

Российский певец Филипп Киркоров со своим восьмилетним сыном посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией. Во время визита артист сначала ошибся в фамилии и отчестве главного тренера сборной, а затем перепутал двух футболистов.

Филипп Киркоров остановил своего сына перед Оздоевым, сказав: «Здравствуйте, Марио! Ну вот, смотри, это твой кумир». Далее певец обратился к окружающим с вопросом: «Он по-русски говорит?»

Ответ на этот вопрос Киркоров получил непосредственно от «Марио», которым на самом деле оказался Магомед Оздоев: «Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажёрном зале». Далее артист попытался сгладить неловкость, но на его лице читалась растерянность.

Также во время визита в расположение сборной Киркоров ошибся в фамилии и отчестве главного тренера сборной, назвав его «Черкесовым Станиславом Соломоновичем». Станислав Саламович призвал музыканта не переживать из-за ошибки.

В качестве подарков Киркоров вручил футболистам подписанные диски, книги и сувениры с конкурса «Евровидение».

5 июня Киркоров споет российский гимн перед началом товарищеского матча между сборными России и Болгарии. Игра пройдет на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Киркоров на тренировке сборной России перепутал фамилию и отчество Черчесова.