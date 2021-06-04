Киркоров на тренировке сборной России перепутал фамилию и отчество Черчесова
Известный российский певец Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу на базе в Новогорске.
Во время визита Киркоров ошибся в фамилии и отчестве главного тренера сборной, назвав его «Черкесовым Станиславом Соломоновичем».
Станислав Саламович призвал музыканта не переживать из-за ошибки.
После тренировки главный тренер сборной России заявил, что лично участвовал в организации визита Филиппа Киркорова.
В качестве подарков Киркоров вручил футболистам подписанные диски, книги и сувениры с конкурса «Евровидение».
5 июня Киркоров споет российский гимн перед началом товарищеского матча между сборными России и Болгарии. Игра пройдет на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Начало матча в 18:00 по московскому времени.
Сборная России готовится к участию в Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская команда сыграет в Санкт-Петербурге 12 июня со сборной Бельгии и 16 июня с финнами, а 21 июня в заключительном матче группового этапа встретится со сборной Дании в Копенгагене.
Ранее стало известно, что бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий будет работать на двух матчах Евро-2020 в качестве комментатора.