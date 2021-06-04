Украинский футболист «Манчестер Сити» Зинченко опубликовал фото с беременной женой
Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко станет отцом. В инстаграме 24-летний защитник опубликовал фотографию, где он запечатлен со своей беременной супругой Владой Седан.
«Мой мир», — подписал Зинченко фото в Instagram, на котором он держит руку на животе жены.
Зинченко женился на украинской журналистке, телеведущей и модели Владе Седан в марте прошлого года. Футболист сделал предложение своей девушке на Олимпийском стадионе в Киеве. Именно на этой арене национальная команда Украины одолела сборную Португалии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 и завоевала путевку на турнир.
Об отношениях футболиста с Седан стало известно после матча отборочного тура чемпионата Еврпы-2020 года с Сербией, в котором Украина победила 5:0. Во время послематчевого интервью защитник поцеловал Седан.
В «Манчестер Сити» украинец играет с 2016 года, однако за это время он также уходил в аренду в нидерландский ПСВ.
Ранее Гвардиола назвал украинца Зинченко уникальным футболистом.