В Петербурге арестовали тренера, обвиняемого в домогательствах к 11-летней синхронистке

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Сборная России по синхронному плаванию Сборная России по синхронному плаванию
Сборная России по синхронному плаванию
Reuters

Глава школьной лиги водных видов спорта Вячеслав Литвинов арестован на три месяца по подозрению в домогательствах к своей 11-летней воспитаннице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ему предъявлены обвинения по статье по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», предусматривающей 20 лет колонии.

По информации пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в 2018 году во время сборов в спортлагере Анапы Литвинов надругался над юной спортсменкой. Синхронистки находились на южных сборах во главе с тренером Татьяной Висленевой, а ватерполисты — с Литвиновым. Тренер регулярно показывался в комнатах девочек, в том числе по ночам.

Юная спортсменка рассказала обо всем тренеру Висленевой, но Татьяна посоветовала закрываться на ключ изнутри и не рассказывать об этом маме. Девочка заговорила через три года, после обращения к психологу.

Ранее стало известно, что в Париже задержали российскую теннисистку Сизикову из-за подозрений в договорном матче.