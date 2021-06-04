Брагин ответил, готов ли тренировать сборную России на Играх-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о возможном сохранении поста до зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Не мне решать, кто будет тренировать сборную на Олимпиаде-2022. Тут без комментариев», — цитирует Брагина Sport24.

Олимпийские игры 2022 года запланированы в Пекине на 4-22 февраля. На групповом этапе российские хоккеисты сыграют с командами Чехии, Швейцарии и победителем квалификации.

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

Последний раз сборная России одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. Тогда россияне обыграли соперника со счетом 2:1.

Ранее Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России на мировом первенстве в Латвии.