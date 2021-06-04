Брагин ответил, готов ли тренировать сборную России на Играх-2022

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о возможном сохранении поста до зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Не мне решать, кто будет тренировать сборную на Олимпиаде-2022. Тут без комментариев», — цитирует Брагина Sport24.

Олимпийские игры 2022 года запланированы в Пекине на 4-22 февраля. На групповом этапе российские хоккеисты сыграют с командами Чехии, Швейцарии и победителем квалификации.

3 мая сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1.

Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

Последний раз сборная России одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. Тогда россияне обыграли соперника со счетом 2:1.

Ранее Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России на мировом первенстве в Латвии.