РФС намерен пожизненно отстранить судью Васильева от работы на матчах РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) принял решение пожизненно отстранить от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитра Станислава Васильева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, решение было принято по итогам служебной проверки. Глава судейского комитета организации не стал комментировать информацию.

Сам Васильев заявил, что ничего не знает о возможном увольнении.

«Впервые слышу о пожизненном отстранении, со мной никто не связывался по этому поводу. Что же, буду один на один со своими мыслями, не сыпьте соль на рану», — цитирует Васильева Sport24.

Васильев был временно отстранен в начале мая. По словам Хачатуранца, арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота волгоградского «Ротора» в матче с грозненским «Ахматом». Главы комитета отметил, что рефери «допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ».

Ранее пожизненно отстраненный от работы на матчах чемпионата России арбитр Михаил Вилков заявил о необходимости увеличить зарплаты рефери.