Российская теннисистка задержана в Париже из-за подозрения в договорном матче

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в участии в договорном матче на Открытом чемпионате Франции, сообщает Le Parisien.

По информации издания, спортсменку задержали вечером 3 июня, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча, в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Ранее было опубликовано видео игры российской теннисистки, подозреваемой в договорняке.