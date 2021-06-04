Депутат Свищев — о поражении сборной России: результат неприемлемый
Член комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал игру сборной России против Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, передает «Чемпионат.com».
«Результат неприемлемый. Думаю, будут серьезные разборки в штабе наших тренеров. Неприятно. Мы все расстроены. Проблема в том, что все ставили на Россию. Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом», — сказал Лебедев.
Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.
В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия — Канада — 1:2
1:0 — Евгений Тимкин — 34:32
1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03
1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.
Ранее олимпийский чемпион Прохоров раскритиковал сборную России за поражение от Канады.