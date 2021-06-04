Депутат Свищев — о поражении сборной России: результат неприемлемый

Член комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал игру сборной России против Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, передает «Чемпионат.com».

«Результат неприемлемый. Думаю, будут серьезные разборки в штабе наших тренеров. Неприятно. Мы все расстроены. Проблема в том, что все ставили на Россию. Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом», — сказал Лебедев.

Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 34:32

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

Ранее олимпийский чемпион Прохоров раскритиковал сборную России за поражение от Канады.