Перед матчем Аргентина — Чили был открыт памятник Марадоне

В ночь с 3 на 4 июня в аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро проходит матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, в котором Аргентина принимает сборную Чили.

Перед началом встреча состоялась церемония открытия памятника, который посвящен экс-игроку аргентинской сборной Диего Марадоне.

Футболист умер 25 ноября между 04:00 и 06:00, во время сна. Врачи подтвердили, что причиной смерти Марадоны была ранее существовавшая болезнь сердца Выяснилось, что медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя его тело уже было холодным. Смерть Марадоны констатировали в 13:15. Отметим, что одна из медсестер заявляла, что Диего просыпался и вставал утром.

Ранее сообщалось о том, что генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам в смерти Диего Марадоны. Медики могут быть осуждены на срок от 8 до 25 лет тюрьмы по статье «причинение смерти с косвенным умыслом».