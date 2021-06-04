Губерниев — о поражении от Канады: проиграл тренер, команда и весь российский хоккей

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение от Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.

«Мы должны были обыгрывать эту Канаду. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграл тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде», — сказал Губерниев.

Встреча между сборными России и Канады завершилась в овертайме. В основное время матча соперники обменялись шайбами, а в дополнительное время исход противостояния решил бросок Эндрю Манджапане на 63-й минуте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 20:42

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

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