Комментатор Андронов назвал игру сборной России «фантастическим позорищем»

Комментатор Алексей Андронов раскритиковал сборную России по хоккею за поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Канады.

Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.

«Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и 6 защитниками из НХЛ этой Канаде. Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды. «Красная машина» едет дальше. «Красная машинка» лежит в кювете. На боку. Хочешь насмешить бога?» — написал Андронов в Telegram.

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 20:42

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

Ранее игрок сборной России по хоккею Дмитрий Орлов высказался о поражении сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады.