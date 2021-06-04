Комментатор Андронов назвал игру сборной России «фантастическим позорищем»
Комментатор Алексей Андронов раскритиковал сборную России по хоккею за поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Канады.
Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ.
«Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и 6 защитниками из НХЛ этой Канаде. Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды. «Красная машина» едет дальше. «Красная машинка» лежит в кювете. На боку. Хочешь насмешить бога?» — написал Андронов в Telegram.
В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия — Канада — 1:2
1:0 — Евгений Тимкин — 20:42
1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03
1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.
Ранее игрок сборной России по хоккею Дмитрий Орлов высказался о поражении сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады.