Экс-генменеджер сборной РФ по хоккею: я давно такого не говорил, но нам просто не повезло

Сборная России по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале чемпионата мира. Бывший генеральный менеджер нашей национальной команды Андрей Сафронов призвал не искать оправдания неудаче в сторонних факторах, но при этом он выразил мнение, что российским хоккеистам не хватило удачи.

«Искать оправданий в судейских решений не стоит. У нас было одно большинство, у них два — и одно они использовали. У нас шикарная молодежь. Воронков, Морозов… Даже только набирающие ход в КХЛ не терялись, игра-то была ровненькая.

Голову пеплом посыпать не надо, потому что проделан большущий объем работы. Наверное, я давно так не говорил: нам просто не повезло. У нас было преимущество, все карты в руках. Но первый период немного подкосил — надо было забивать свое и уходить на второй период в хорошем настроении. Ребята начали хорошо, была уверенность — но не было реализации. А потом и уверенность подсела», — высказался Сафронов в беседе с «Газетой.Ru».

Основное время встречи между сборными России и Канады завершилось со счетом 1:1, а в овертайме исход матча решил точный бросок Эндрю Манджапане. Теперь россияне едут домой, а «кленовые листья» готовятся к полуфиналу, где встретятся с соседями из США. Те, в свою очередь, в четвертьфинале разгромили Словакию 6:1.

Ранее олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров раскритиковал сборную России за игру в матче с Канадой.