Экс-менеджер сборной России о поражении от Канады: до соплей обидно

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов прокомментировал поражение нашей национальной команды от Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Он признался, что очень расстроен этой неудачей, поскольку российские хоккеисты превосходили соперников.

«До соплей обидно. Потому что, если говорить по линиям, вратарь хорош. Защита хороша — может быть, чуть-чуть недобирал Задоров. Нападающие — что могли, то и сделали. Мне показалось, что не было свежести, изюминки у Толчинского. В первом периоде надо было просто забивать то, что забивалось. Но, конечно, мы проиграли Канаде — это хорошая команда. И все же жалко, очень жалко», — сказал Сафронов «Газете.Ru».

Он призвал не вспоминать о том, как канадцы играли на групповом этапе — это, заметил Сафронов, не является показательным моментом. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и историческую принципиальность противостояния России и Канады.

«О выступлении Канады в группе не говорил только ленивый. Но в какой-то момент и Белоруссия была лидером нашей группы. Как для нас, так и для канадцев это противостояние — как красная тряпка для быка. Мы начали очень нарядно, первые пять минут играли, как канадцы всегда играли против нас. Доминировали, прижали их в их зоне, подбирали все шайбы. Был момент у Слепышева, был шикарный момент у Тарасенко в большинстве — чуть-чуть не попал. Посмотрите, как уверенно действовал Бобровский! У канадцев были моменты, например, в конце первого периода, но Бобровский сыграл как Брестская крепость.

Обидное удаление Тарасенко — честно, я солидарен с Вовкой, когда он показывал, что удаления-то не было. На две минуты за игру высоко поднятой клюшкой – так сам канадец себе по лицу своей клюшкой попал. Шикарно выглядел Орлов, очень хорошо сыграл, даже не как защитник. Гол забивал Тимкин – а должен был Орел. Но как он партнеру потом отдал наверх», — оценил Сафронов игру россиян.

Сборная России на первом месте завершила групповой этап мирового первенства, проиграв лишь словакам со счетом 1:3. Канадцы, в свою очередь, в последний момент сумели пробиться в плей-офф — их выход из группы зависел от исхода матча между Германией и Латвией. В четвертьфинале сборные России и Канады завершили основное время матча вничью 1:1, а в овертайме решающую шайбу забросил канадец Эндрю Манджапане.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии взяла верх над Чехией и вышла в полуфинал чемпионата мира.