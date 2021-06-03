Глава федерации ММА Украины оказался гражданином России

Глава федерации ММА Украины Олег Рожкевич оказался гражданином России, информирует тернопольское издание «Без табу».

В распоряжении портала оказались копии некоторых документов Рожкевича, исходя из содержания которых, становится ясно, что он является обладателем паспорта гражданина России. Причем документ получен в столице Башкортостана городе Уфе.

«Мы обладаем информацией о том, что Национальную федерацию смешанных единоборств ММА, которая, казалось бы, должна пропагандировать патриотизм, любовь к своей Родине и готовность к ее защите, на восьмом году российско-украинской войны возглавляет гражданин России Олег Рожкевич. Интересно узнать, во сколько это обходится украинским налогоплательщикам?» – пишет издание.

Ранее сообщалось, что агент Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего лондонского «Вест Хэма Юнайтед» и сборной Украины Андрея Ярмоленко опроверг слухи о переходе его клиента в РПЛ.