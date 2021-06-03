Сборная Финляндии обыграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира-2021 между сборными Финляндии и Чехии. Финны оказались сильнее со счетом 1:0.

У победителей шайбу забросил Ере Иннала во втором периоде.

На групповом этапе чемпионата мира в Риге финская сборная заняла 2-е место в турнирной таблице группы В, набрав 17 очков, а чехи завершили предварительную стадию турнира на 3-й позиции группы А с 13-ю очками.

Последний раз эти сборные играли между собой в матче 4-го этапа Евротура, в котором сильнее оказались чехи — 2:1.

Напомним, что действующим победителем чемпионата мира является команда Финляндии.

В другом четвертьфинале канадская сборная оказалась сильнее российской команды со счетом 2:1. Полуфинал Канада — США состоится 5 июня.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Финляндия — Чехия — 1:0

1:0 — Ере Иннала (Ииро Пакаринен, Петри Контиола) — 32:55

Ранее сообщалось, что сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею.