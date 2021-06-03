Сборная России проиграла канадцам и вылетела с ЧМ по хоккею
В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге сборная России проиграла канадцам и вылетела из турнира.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу североамериканцев.
В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.
Напомним, вратарь Сергей Бобровский впервые занял место в воротах сборной России на этом чемпионате мира. Сергей прилетел в Ригу 29 мая после вылета его команды из розыгрыша Кубка Стэнли.
Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе А, набрав 17 очков. Канадская сборная набрала десять баллов в группе Б и заняла четвертую строчку.
«Кленовые листья» в полуфинале чемпионата мира — 2021 встретятся со сборной США, обыгравшей Словакию в другой паре четвертьфиналистов.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия — Канада — 1:2
1:0 — Евгений Тимкин — 20:42
1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03
1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12
Ранее сообщалось, что сборная Германии по буллитам победила Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ.