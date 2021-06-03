Вратарь сборной Украины получил первую зарплату водкой и сахаром

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал про начало карьеры футболиста, когда он играл в составе аматорской команды «Артемида».

«Когда выступал в любительской «Артемиде», то первую зарплату получил сахаром и водкой. Администратор потом все это продавал, а деньги пошли в семью», — приводит слова Пятова пресс-служба сборной в программке к матчу Украина — Северная Ирландия.

Андрей Пятов защищает цвета «донецкого клуба с 2007 года. С тех пор он провел за «горняков» 468 матчей. В составе донецкого клуба голкипер выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил рейтинг самых влиятельных людей в украинском футболе.