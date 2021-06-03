Сборная Германии по буллитам победила Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ

В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге сборная Германия переиграла сборную Швейцарии в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

На 16-й минуте счет открыл защитник сборной Швейцарии Рамон Унтерзандер. На 34-й минуте преимущество швейцарцев удвоил форвард Фабрис Герцог.

На 38-й минуте одну шайбу отыграл немецкий нападающий Том Кюнхакль. На последней минуте третьего периода счет в игре сравнял Леон Гаванке.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Швейцария — Германия — 2:3 Б

1:0 — Рамон Унтерзандер (Сантери Алатало, Филипп Курашев) — 15:17

2:0 — Фабрис Херцог (Тристан Шерве, Кристоф Берчи) — 33:26

2:1 — Том Кюнхакль (Тобиас Ридер, Марко Новак) — 37:23

2:2 — Леон Гаванке (Доминик Кагун, Марцель Небельс) — 59:16

2:3 — Марцель Небельс — 70:00 (Б)

Сегодня пройдут еще два четвертьфинала. В 20:15 по московскому времени стартуют встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

Ранее главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал, как его команда планирует обыграть сборную России.