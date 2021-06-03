Капризов среди номинантов на приз лучшему новичку в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов оказался среди в номинантов на приз лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) - «Колдер Трофи», информирует пресс-служба лиги.

Помимо нападающего сборной России в тройку номинантов вошли: форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон и голкипер »Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В активе 21-летнего Робертсона 45 (17+28) очков в 51 встрече регулярного сезона, а 25-летний Неделькович 23 матча в «регулярке», в которых добился 15 побед с процентом отраженных бросков 93,2.

Ранее Кирилл Капризов заявил, что не сомневается в продлении контракта с «Миннесотой».