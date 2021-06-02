Восемь игроков «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче молодежного первенства

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать восемь футболистов грозненского «Ахмата» за драку в матче молодежного первенства России против столичного «Локомотива», информирует пресс-служба РФС.

Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов дисквалифицированы на шесть матчей за участие в массовой драке. Турпал-Али Ибишев получил дисквалификацию на две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча, а Лечи Садулаев получил дисквалификацию на восемь матчей за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица.

Футболист «железнодорожников» Артем Карпукас дисквалифицирован на шесть матчей за участие в массовой драке.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился крупной победой москвичей со счетом 5:1. По ходу матча произошла потасовка, в ходе которой футболист грозненского клуба после получения красной карточки оказал физическое воздействие на судью.

«Локомотив» занял пятое место в турнирной таблице молодежного первенства, набрав 53 очка в 28 турах. Клуб из Грозного закончил сезон на шестой строчке с 46 очками.

Ранее сообщалось, что во время матча 27-го тура второй лиги ПФЛ между командами «Муром» и «Смоленск» произошла массовая драка.