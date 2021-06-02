Капризов не сомневается в продлении контракта с «Миннесотой»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал, что у него нет сомнений в подписании нового контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Летом у меня будет время все обдумать. Не хотелось бы сейчас предсказывать будущее. В моем клубе мне все нравится, я здесь счастлив. Уверен, что мы придем к соглашению с руководством клуба», — сказал Капризов.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» предложила Кириллу Капризову подписать контракт на восемь лет.