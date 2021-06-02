В РФС хотят заменить главу департамента судейства

Российский футбольный союз ищет замену главе департамента судейства Виктору Кашшаи. В руководстве недовольны работой венгерского специалиста. Вероятно, что он покинет свой пост в ближайшее время, сообщает «Чемпионат.com».

Венгерский арбитр завершил карьеру в конце 2019 года. В 2011 году он работал на финале Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году Кашшаи был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы — 2016.

Пост главы департамента судейства РФС венгерский специалист занял в январе 2020 года, сменив бывшего арбитра Александра Егорова.

Также со своего поста может уйти руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин.

Ранее сообщалось, что арбитр дагестанской любительской футбольной лиги использовал партбилет КПРФ вместо красной карточки.