Черчесов объяснил выбор состава на Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор состава национальной команды на матчи чемпионата Европы — 2020.

В окончательную заявку не попали голкипер Андрей Лунев («Зенит»), защитники Илья Самошников («Рубин») и Роман Евгеньев («Динамо»). Арсен Захарян («Динамо») не поедет на турнир из-за перенесенной ангины.

«Вопрос по Луневу? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — цитирует Черчесова сайт телеканала «Матч ТВ».

Специалист отметил, что принял решение не вызывать Самошникова, так как он получил травму бедра и выбыл на семь-десять дней. Говоря о Евгеньеве, наставник заявил, что по его работе есть вопросы, которые будут решены в дальнейшем.

«Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — сказал Черчесов.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее была объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020.