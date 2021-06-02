Черчесов объяснил выбор состава на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор состава национальной команды на матчи чемпионата Европы — 2020.

В окончательную заявку не попали голкипер Андрей Лунев («Зенит»), защитники Илья Самошников («Рубин») и Роман Евгеньев («Динамо»). Арсен Захарян («Динамо») не поедет на турнир из-за перенесенной ангины.

«Вопрос по Луневу? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — цитирует Черчесова сайт телеканала «Матч ТВ».

Специалист отметил, что принял решение не вызывать Самошникова, так как он получил травму бедра и выбыл на семь-десять дней. Говоря о Евгеньеве, наставник заявил, что по его работе есть вопросы, которые будут решены в дальнейшем.

«Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — сказал Черчесов.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее была объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020.