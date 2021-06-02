31 сейв Василевского помог «Тампе» удвоить преимущество в серии c «Каролиной»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Каролину Харрикейнз» во втором матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Алекс Киллорн и Энтони Чирелли. У хозяев шайбу забросил Андрей Свечников.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 31 бросок. Его одноклубник Никита Кучеров провел на льду 18 минут 28 секунд и не отметился результативными действиями. Еще один российский игрок «Лайтнинг» Михаил Сергачев также не набрал очков за 21 минуту 38 секунд.

Действующий обладатель Кубка Стэнли увеличил отрыв в серии до четырех побед — 2-0. Третья игра пройдет в Тампе в ночь на 4 июня.

Ранее сообщалось, что Василевский вошел в число претендентов на награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 2-й матч

«Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 — Киллорн (Стэмкос) — 27:09

0:2 — Чирелли (Хедман, Чернак) — 48:06

1:2 — Свечников (Стаал, Терявяйнен) — 58:30 (6x5)