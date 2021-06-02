Голкипер сборной Польши: сборная России очень сильна

Вратарь национальной сборной Польши Лукаш Фабиански подвел итоги контрольного матча против России.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Сборная России очень сильна и выпустила хороший состав. Здорово, что мы активно начали встречу и забили быстрый гол. После этого мы отдали сопернику слишком многое и чуть пассивно действовали в обороне», — передает слова Фабиански сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). 1 июня стало известно, что власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится в Копенгагене.

Польская команды сыграет со Словакией (14 июня, Санкт-Петербург), Испанией (Севилья, 19 июня) и Швецией (Санкт-Петербург, 23 июня).

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