Брагин назвал некорректным вопрос о том, что можно было избежать встречи с Канадой в 1/4 финала

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Белоруссией (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира-2021 и выход в четвертьфинал на Канаду.

«В первом перерыве после 5:0 говорил ребятам не терять концентрацию, правильно играть и готовиться к плей-офф. Шла подготовка к четвертьфиналу. Дали отдохнуть Карнаухову, посмотрели Шалунова и Галимова. Вопрос про Белоруссию не по адресу, никаких комментариев по сопернику не могу дать. Я думаю, вопрос о том, что можно было проиграть Белоруссии, чтобы не играть с Канадой в четвертьфинале, некорректен. Я всегда за честный спортивный принцип», — приводит слова Брагина Sport24.

В заключительном матче группового этапа на чемпионате мира российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу со счетом 6:0. Дубль в составе россиян оформил Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

Россия набрала 17 очков и заняла итоговое первое место в группе А. Белорусы с четырьмя очками финишировали на последней, восьмой позиции.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Канады.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Белоруссию и вышла в плей-офф с первого места в группе A.