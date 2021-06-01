Брагин назвал некорректным вопрос о том, что можно было избежать встречи с Канадой в 1/4 финала

close
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Белоруссией (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира-2021 и выход в четвертьфинал на Канаду.

«В первом перерыве после 5:0 говорил ребятам не терять концентрацию, правильно играть и готовиться к плей-офф. Шла подготовка к четвертьфиналу. Дали отдохнуть Карнаухову, посмотрели Шалунова и Галимова. Вопрос про Белоруссию не по адресу, никаких комментариев по сопернику не могу дать. Я думаю, вопрос о том, что можно было проиграть Белоруссии, чтобы не играть с Канадой в четвертьфинале, некорректен. Я всегда за честный спортивный принцип», — приводит слова Брагина Sport24.

В заключительном матче группового этапа на чемпионате мира российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу со счетом 6:0. Дубль в составе россиян оформил Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

Россия набрала 17 очков и заняла итоговое первое место в группе А. Белорусы с четырьмя очками финишировали на последней, восьмой позиции.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Канады.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Белоруссию и вышла в плей-офф с первого места в группе A.