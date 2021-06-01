Бузова выложила фото в судейской форме и сообщила, что станет арбитром на Евро-2020

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что станет арбитром на предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра на чемпионате Европы. Не ожидали? А я могу все. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено», — написала Бузова в Instagram.

Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году. Спустя четыре года они развелись.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России помимо Дании встретится с командами Финляндии и Бельгии.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

В России пройдет семь матчей турнира.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова пригрозила судом СМИ, обвинившим ее в «пьяном» концерте.