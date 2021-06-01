АПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока года

Английская премьер-лига (АПЛ) обнародовала список претендентов на звание лучшего игрока сезона.

Среди номинантов оказались: нападающий Гарри Кейн из лондонского «Тоттенхэма», защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, нападающий Мохамед Салах из «Ливерпуля», полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, полузащитник лондонского «Челси» Мейсон Маунт, полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш и полузащитник Томаш Соучек из лондонского «Вест Хэма».

Победителем чемпионата Англии в седьмой раз в своей истории стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 86 очков и на 12 баллов обогнали занявший второе место «Манчестер Юнайтед». Третью строчку занял «Ливерпуль» с 69 баллами. Последнюю путевку в Лигу чемпионов завоевал лондонский «Челси», в активе которого 67 очков.

Лучшим бомбардиром чемпионата Англии стал Харри Кейн. Форвард принял участие в 35 матчах, в которых забил 23 мяча. Второе место занял Мохамед Салах, в активе которого 22 гола в 37 встречах. На третьей строчке расположился Бруну Фернандеш. На счету португальца 18 голов в 37 играх.

Ранее сообщалось, что лондонский «Вест Хэм Юнайтед» согласовал условия контракта с игроком московского «Спартака» Алексом Кралом.