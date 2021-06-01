Тренер сборной Швеции назвал большим провалом вылет с чемпионата мира

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов высказался о вылете команды с чемпионата мира по хоккею — 2021, передает «Чемпионат.com».

Шведская сборная проиграла национальной российской команде. Выявить победителя в основное время и овертайм команды не смогли, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались подопечные Валерия Брагина. Этот результат не позволил скандинавской команде пробиться в плей-офф турнира. Шведы в семи матчах смогли набрать лишь десять очков.

«Это большой провал для меня как тренера и большой провал для нас как хоккейной нации. Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Белоруссией», — заявил специалист.

В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов поделился мыслями о невыходе сборной Швеции в плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2021.