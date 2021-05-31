Двукратный чемпион мира не ждет экспериментов в матче России и Белоруссии

Сборная России обыграла Швецию по буллитам 3:2 на чемпионате мира по хоккею, обеспечив себе участие в плей-офф, и готовится провести заключительный матч группового этапа против Белоруссии. По мнению двукратного чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады-1998 Сергея Немчинова, тренерский штаб нашей команды во главе с Валерием Брагиным не будет пускаться в эксперименты в матче с белорусскими хоккеистами.

Поединок против белорусской сборной российская команда проведет во вторник, 1 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени. Матч завершает групповой этап чемпионата мира для России.

«В матче с Белоруссией, полагаю, наши выйдут с боевым настроем и будут выигрывать в основное время. Экспериментов не будет, потому что впереди четвертьфинальная игра, и матч с белорусами — еще одна возможность, чтобы наши хоккеисты из НХЛ могли набрать форму и восстановить игровые кондиции», — сказал Немчинов «Газете.Ru».

Специалист выделил представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Тарасенко и Дмитрия Орлова, для которых игра со Швецией стала первой на турнире. Немчинов уверен, что к плей-офф они подойдут в еще лучшей форме.

«Думаю, всей команде придало уверенности, когда такие мастера вышли на лед. Они еще наберут форму, будет матч с белорусами. И к четвертьфинальному матчу, самому важному на турнире, они подойдут в лучшей форме, чем были перед игрой со шведами», — сказал эксперт.

Матч против сборной Белоруссии российская команда проведет во вторник, 1 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.

Ранее Сергей Немчинов отметил, что в игре со Швецией российским хоккеистам следовало реализовывать моменты в первом периоде.