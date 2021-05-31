Боец UFC Волков постарается одолеть Гейна досрочно

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поделился ожиданиями от поединка против Сирила Гейна.

Соперники встретятся 26 июня на турнире UFC Fight Night.

«Гейн избегает заруб. Я, к сожалению или к счастью, нет, поэтому буду стараться завершить поединок досрочно. Мы ребята большие, и каждый удар у нас в любом случае сильный», — сказал Волков в эфире YouTube-канала «Ушатайка».

В профессиональной карьере Волков принял участие в 41 поединке, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. В последнем бою россиянин победил техническим нокаутом представителя Нидерландов Алистара Оверима. Спортсмен занимает пятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

В активе Гейна восемь побед в восьми поединках. В феврале 2021 года он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей.

Ранее Волков заявил о нежелании выходить в октагон против спортсмена-гея.