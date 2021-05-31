Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Германии.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу североамериканцев.

В составе победителей точными бросками отметились Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл, который забросил шайбу в пустые ворота.

Этот результат позволил американцам выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что действующим победителем чемпионата мира является команда Финляндии.

Также из группы B уже вышли финны. Третью строчку занимают хоккеисты из Казахстана, на четвертой строчке располагаются немцы. Также ведут борьбу за попадание в плей-офф латвийцы, канадцы и норвежцы. Сборная Италии лишилась шансов на продолжение борьбы.

Чемпионат мира. Групповой этап

США — Германия — 2:0

1:0 — Робертсон (Донато, Гарланд) — 38:56

2:0 — Блэквелл (Робинсон) — 59:34.

Ранее в очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная США оказалась сильнее национальной команды Норвегии.