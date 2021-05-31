Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Германии.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу североамериканцев.
В составе победителей точными бросками отметились Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл, который забросил шайбу в пустые ворота.
Этот результат позволил американцам выйти в плей-офф турнира.
Напомним, что действующим победителем чемпионата мира является команда Финляндии.
Также из группы B уже вышли финны. Третью строчку занимают хоккеисты из Казахстана, на четвертой строчке располагаются немцы. Также ведут борьбу за попадание в плей-офф латвийцы, канадцы и норвежцы. Сборная Италии лишилась шансов на продолжение борьбы.
Чемпионат мира. Групповой этап
США — Германия — 2:0
1:0 — Робертсон (Донато, Гарланд) — 38:56
2:0 — Блэквелл (Робинсон) — 59:34.
Ранее в очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная США оказалась сильнее национальной команды Норвегии.