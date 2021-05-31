Российский легкоатлет Ильгизар Сафиуллин задержан по подозрению в сбыте наркотиков

31 мая правоохранительные органы задержали в Москве российского легкоатлета Ильгизара Сафиуллина, сообщает ТАСС.

«В Москве по подозрению в распространении наркотиков задержан чемпион Европы по кроссу среди юниоров Ильгизар Сафиуллин. В его доме обнаружено около половины килограмма синтетических наркотиков», — сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт задержания, но не уточнили личность задержанного, отметив, что поступила информация о 28-летнем гражданине, который подозревается в сбыте наркотиков. Он был задержан на улице Бориса Пастернака.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Он помещен под домашний арест.

В 2013 году Сафиуллин стал победителем Универсиады, которая проходила в Казани. Также был участником чемпионата мира 2013 года, но не смог выйти в финал соревнований.

Ранее экс-футболиста сборной Колумбии Джона Виафара приговорили к 11 годам тюрьмы за перевозку наркотиков в США. В 2018 году игрока обвинили в том, что он состоял в сговоре с преступной группировкой, которая на катерах и самодельных подводных лодках доставляла наркотики из Колумбии в США и Центральную Америку.