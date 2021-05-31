СМИ: «Тамбов» получил дополнительные 30 млн рублей от РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) выплатила дополнительные 30 млн рублей «Тамбову», сообщает Sport24.

Ранее РПЛ выделила клубу 34 млн рублей, чтобы команда смогла продолжить выступление на турнире.

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что не знает, пришли ли клубу деньги, так как руководство команды выселили из офиса.

«Как обустроимся в новом офисе, все узнаем. Кто выселил? Тамбовская академия футбола. С нами разорвали договор», — приводит слова Коноваловой Sport24.

В декабре 2020 года в отношении «Тамбова» было вновь возбуждено административное дело за невыплату зарплаты. В конце января генеральный директор Ольга Коновалова заявила, что на 99% клуб прекратит существование, а, по словам главного тренера Сергея Первушина, в команде оставалось девять игроков.

19 февраля 2021 года стало известно о том, что РПЛ перечислила клубу дополнительные деньги в размере 34 млн рублей, что позволило команде избежать банкротства и доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и Кубке.

Ранее «Тамбов» опубликовал прощальный пост и объявил о своей ликвидации.