Бэкстрем заверил, что Овечкин останется в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем поделился мнением о будущем своего одноклубника — российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, передает издание RMNB.

Свое действующее соглашение с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подписал 13 лет назад. Его срок истекает 28 июля, сообщалось, что стороны начнут обсуждать новый контракт после того, как команда завершит выступление в Кубке Стэнли.

«Овечкин без контракта на следующий год? Я, конечно, не знаю, что произойдет. Но могу вас заверить, что Ови останется в «Вашингтоне», — заявил Бэкстрем.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде. Команда проиграла «Бостон Брюинз» в серии с результатом 4 - 1.

Ранее сообщалось, что Овечкин заявил, что был готов приехать в расположение сборной России на чемпионат мира в случае необходимости.