Пас Кучерова принес «Тампе» победу над «Каролиной» в 1-м матче серии

»Каролина Харрикейнз» проиграла «Тампе-Бэй Лайтнинг» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лайтнинг».

Российский нападающий победившей команды Никита Кучеров набрал в поединке одно очко, приняв участие в первой шайбе «Тампы» и отдав голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков по своим воротам из 38.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отдал голевую передачу.

Счет в серии стал 1 - 0 в пользу «Тампы», которая является действующим обладателем Кубка Стэнли.

В первом раунде плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Флориду Пантерз» со счетом 4 - 2. «Каролина» на старте плей-офф оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор ответил на вопрос об игре против российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в серии второго раунда плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч

«Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2

0:1 — Пойнт (Хедман, Кучеров), 28:15;

1:1 — Бин (Свечников, Фаст), 41:41;

1:2 — Гудроу (Коулман), 52:39.