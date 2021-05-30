«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и стал победителем Евролиги

Стамбульский «Анадолу Эфес» обыграл каталонскую «Барселону» и стал обладателем чемпионского титула Евролиги сезона-2020/21.

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Ланксесс-Арена» при пустых трибунах и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 86:81.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал серб В. Мичич, набравший 25 очков, сделавший три подбора и отдавший пять результативных передач.

В составе проигравшей команды наибольшее количество очков (23) набрал американец К. Хиггинс.

Напомним, что в финале «Анадолу Эфес» сразится с каталонской «Барселоной». Матч состоится сегодня, 30 мая, в 21.30 по московскому времени.



Напомним, что предыдущим победителем Евролиги являлся ЦСКА.



Ранее сообщалось, что московский ЦСКА в матче за третье место «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21 уступил итальянскому «Милану».