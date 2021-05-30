«Тамбов» опубликовал прощальный пост и объявил о своей ликвидации
Футбольный клуб «Тамбов» объявил о расформировании. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба команды в Twitter.
«Наш «Тамбов» всегда будет первым! Но уже не в таблице, а в сердце. Каждой истории право на вечное время. Спасибо за все, команда!» — гласит текст послания.
Напомним, что в декабре 2020 года в отношении «Тамбова» было вновь возбуждено административное дело за невыплату зарплаты. В конце января генеральный директор Ольга Коновалова заявила, что на 99% клуб прекратит существование, а, по словам главного тренера Сергея Первушина, в команде оставалось девять игроков.
19 февраля 2021 года стало известно о том, что РПЛ перечислила клубу дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде избежать банкротства и доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и Кубке.
Ранее сообщалось, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин в отчете о результатах деятельности своей администрации региона за 2020 год упомянул ФК «Тамбов».
Наш "Тамбов" всегда будет первым. Но уже не в таблице, а в сердце! ❤— ФК «Тамбов» (@fctambov68) May 30, 2021
Каждой истории право на вечное время! ��
Спасибо за всё, команда! ���� pic.twitter.com/kEEc3X8N0b