Уволенный после критики Леброна полицейский обратился к общественности с заявлением

Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр, который был уволен на этой неделе после шутки в TikTok над баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, выступил с заявлением, что считает такое решение управления маршалов Белвью несправедливым и политически мотивированным.

Напомним, что баскетболист оставил неоднозначное сообщение в Twitter в адрес полицейского Николаса Рирдона, который 21 апреля застрелил вооруженную 16-летнюю афроамериканскую девушку. После этого Леброн опубликовал его фотографию у себя в социальной сети и оставил подпись «Ты следующий», но впоследствии удалил твит. В свою очередь, Сильвестр опубликовал в TikTok высмеивающее Леброна видео с импровизированным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

Позднее с жесткой критикой в адрес Джеймса выступили многочисленные спортсмены и члены общественности, обвинив того в расизме. Деон Джозеф в своем письме назвал позицию Леброна в отношении полиции «чрезвычайно экстремальной и необоснованной», предложив тому лично встретиться, чтобы объяснить, как работают правоохранительные органы в США.

«Я стал жертвой культуры отмены, вот и все. Ни одно мое другое видео, на которых я был запечатлен в форме или где использовались записи с нательных камер, не имело значения. Никого ничего не волновало. И только когда мое видео в TikTok про Леброна Джеймса затронуло деликатный политический вопрос, они начали обращать внимание, жаловаться и придумывать формы дисциплинарного воздействия», — цитирует Сильвестра Fox News.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс случайно показал новые наушники Apple.