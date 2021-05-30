«Ювентус» может обменять Роналду на Погба

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант с обменом португальца Криштиану Роналду на француза Поля Погба, передает Goal.com.

Отмечается, что наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри хочет оставить португальца в команде, что может затруднить сделку.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Португалец стал победителем бомбардирской гонки этого сезона, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Таким образом, Роналду установил уникальное достижение — он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов — Англии, Испании и Италии.

Погба выступал в Турине с 2012 по 2016 год. Сейчас он играет в английском «Манчестер Юнайтед». Он ушел из итальянского гранда за €105 млн. В составе «красных дьяволов» француз стал победителем Лиги Европы сезона-2016/17.

Ранее нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» выложил фотографию, на которой он держит палец у губ.