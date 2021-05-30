Менеджер бойца Магомедшарипова не исключил, что спортсмен завершит карьеру

Ризван Магомедов, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова ответил на вопрос о том, что его подопечный завершит профессиональную карьеру, передает Sport24.

«Разговоры есть, но окончательного ответа от Забита мы не услышали. Есть проблемы со здоровьем, он их пытается решить. Это связано с иммунной системой, что часто ему мешало набирать нужную форму», — сказал Магомедов.

В профессиональной карьере Магомедшарипов провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Последний бой он провел 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей над представителем США Кэлвином Каттаром.

В 2020 году спортсмен не выходил в октагон из-за того, что его поединок против мексиканца Яира Родригеса дважды сорвался.

Президент UFC Дана Уайт еще в январе говорил, что промоушен постарается предоставить Магомедшарипову соперника, а от боя с Родригесом, возможно, придется отказаться.

Ранее сообщалось о том, что Магомедшарипов пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем.